Шестеркин достиг отметки 30 побед в третьем сезоне подряд. Он отразил 21 из 24 броска «Флориды» и выиграл серию буллитов

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский вратарь отразил 21 бросок из 24 в основное и дополнительное время, а в серии буллитов пропустил 1 раз после трех попыток игроков «Пантерс».