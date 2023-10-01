В Москве с пятницы начнется похолодание

В Москве с пятницы ожидается похолодание до +7-10 градусов днем и до 0-5 градусов ночью. Если такая температура сохранится в начале следующей недели, отопительный сезон начнется, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.