«ПСЖ» покупает Аклиуша у «Монако» за 50 млн евро. Медосмотр – на следующей неделе (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» покупает хавбека « Монако » Магна Аклиуша за 50 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Франции еще два дня назад, а теперь окончательная договоренность была достигнута и со стороной Аклиуша.