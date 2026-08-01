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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» покупает Аклиуша у «Монако» за 50 млн евро. Медосмотр – на следующей неделе (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» покупает хавбека « Монако » Магна Аклиуша за 50 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Франции еще два дня назад, а теперь окончательная договоренность была достигнута и со стороной Аклиуша.

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