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Автограф от Евгения Куйвашева получил девятиклассник-коллекционер из Кушвы

Автограф от Евгения Куйвашева получил девятиклассник-коллекционер из Кушвы

На данный момент у Дениса свыше 50 автографов знаменитостей. Среди них и автограф Ангелы Меркель, и фрейлины королевы Елизаветы II, и Владислава Третьяка, и Павла Дацюка, а также единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

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