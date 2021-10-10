Автограф от Евгения Куйвашева получил девятиклассник-коллекционер из Кушвы

На данный момент у Дениса свыше 50 автографов знаменитостей. Среди них и автограф Ангелы Меркель, и фрейлины королевы Елизаветы II, и Владислава Третьяка, и Павла Дацюка, а также единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.