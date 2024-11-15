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Политика как она есть

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Си Цзиньпин: Китай готов внести вклад в формирование открытой экономики АТР

Си Цзиньпин: Китай готов внести вклад в формирование открытой экономики АТР

Китайские власти готовы внести новый вклад в формирование открытой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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