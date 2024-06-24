Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о теракте в Крыму и стрельбе в Дагестане: Ублюдки из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о теракте в Крыму и стрельбе в Дагестане
Комментарии
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Роман
Власть,где смертная казнь за подготовку,спонсирование,участие в террорестических актах против неповинных граждан страны???Когда эти игры в демократию в ущерб безопасности страны закончаться???Что еще должно произойти,чтобы власть прислушалась к требованию большенства народа???
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4 час.
Ирина Черных
"А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам." Очевидно, что национальный и религиозный экстремизм - это искусстаенно созданный повод для разжигания ненависти людей друг к другу с целью их уничтожения.
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4 час.
Александр Рожков
А еще больший поклон тем, кто эту власть выбирал. Вы не из них ли и будете?
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1 час.
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