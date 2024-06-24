Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о теракте в Крыму и стрельбе в Дагестане

Власть,где смертная казнь за подготовку,спонсирование,участие в террорестических актах против неповинных граждан страны???Когда эти игры в демократию в ущерб безопасности страны закончаться???Что еще должно произойти,чтобы власть прислушалась к требованию большенства народа???

Ирина Черных

"А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам." Очевидно, что национальный и религиозный экстремизм - это искусстаенно созданный повод для разжигания ненависти людей друг к другу с целью их уничтожения.