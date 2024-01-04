леонид рыбаков второй год не пойму почему не бомбят инфраструктуру по периметру порты морские.порты воздушные .ж\д вокзалы особенно там где меняют колесную пару Тоннель только не давно ВСЕ ВЕЗУТ И ЗАВОЗЯТ В ЛЕГКУЮ ПРИЕЗЖАЮТ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ ......ДОГОВОРНЯКОМ ПОПАХИВАЕТ....

BV Boris Voronin ХВАТИТ сопли жевать... ТОПИТЬ англосаксов, вооружая хуситов, создавать базы с ЯО вокруг США, Посейдоны ДОЛЖНЫ лежать в на минимальном расстоянии от берегов Англии и США!!! Глушить и сбивать американские спутники над территорией РФ, оказывать военно-техническую помощь ВСЕМ повстанческим движениям, кто готов сопротивляться давлению и насилию англосаксов, создавать очаги давления!!! На войне как на войне - ВСЕ методы и способы ХОРОШИ!!!