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    Надо еще и этими полицейскими и их начальством разобраться. А вообще, что за странность: полицейскому преступник нано...Узбек сломал поли...

Мнение

Мнение

Не мое дело. Но я бы жахнул. За Белгород и Донецк. Нет, не по Киеву. Хотя и там тоже. По Львову и Чопу.

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Комментарии
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леонид рыбаков
второй год не пойму почему не бомбят инфраструктуру по периметру порты морские.порты воздушные .ж\д вокзалы особенно там где меняют колесную пару Тоннель  только не давно ВСЕ ВЕЗУТ И ЗАВОЗЯТ В ЛЕГКУЮ  ПРИЕЗЖАЮТ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ ......ДОГОВОРНЯКОМ ПОПАХИВАЕТ....
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2 час.
BV
Boris Voronin
ХВАТИТ сопли жевать... ТОПИТЬ англосаксов, вооружая хуситов,  создавать базы с ЯО вокруг США, Посейдоны ДОЛЖНЫ лежать в на минимальном расстоянии от берегов Англии и США!!! Глушить и сбивать американские спутники над территорией РФ, оказывать военно-техническую помощь ВСЕМ повстанческим движениям, кто готов сопротивляться давлению и насилию англосаксов, создавать очаги давления!!! На войне как на войне - ВСЕ методы и способы ХОРОШИ!!!
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57 мин.
Евгений Синельников
чтобы разместить наше оружие на Кубах и Венесуэлах, необходимо согласие этих стран. но там идиотов мало, а умные понимают чем это грозит их странам...
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14 мин.

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