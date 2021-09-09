Сбер впервые разместил дисконтные бескупонные облигации

Сбер впервые выпустил дисконтные бескупонные облигации — долговой инструмент, который не подразумевает купонных выплат.
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