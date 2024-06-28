Юлианна Караулова рассказала о критике Дмитрия Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Певица Юлианна Караулова заняла пост ведущего легендарной программы. Дмитрий Дибров вел интеллектуальное шоу на Первом канале уже более десяти лет, но в прошлом году его внезапно заменили на Юлианну Караулову.
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