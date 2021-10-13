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СКА обыграл московское «Динамо» и стал лидером Западной конференции КХЛ

СКА обыграл московское «Динамо» и стал лидером Западной конференции КХЛ

СКА забросил пять шайб московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 13 октября в Санкт-Петербурге.

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