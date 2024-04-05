Фото с флагом и гербом Украины нашли в телефоне террориста, напавшего на «Крокус Сити Холл»

СК усматривает связь между случившимся и проведением СВО Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале сообщил, что после исследования мобильных телефонов террористов усматривает связь между терактом в «Крокус Сити Холле» и проведением специальной военной операции.
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