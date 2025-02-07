На Западе признали превосходство российских истребителей над Mirage 2000 и F-16

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Поставки на Украину французских истребителей Mirage 2000, как и американских F-16 не способно переломить ситуацию на линии фронта по причине отсталости западных образцов от российского Су-27.
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