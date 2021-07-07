Семьи пропавших без вести в Майами готовят к оповещению о трагической утрате

Поиск выживших после обрушения многоэтажного жилого здания в районе Майами достиг 14-го дня, число погибших составило 36, более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, передаëт сегодня, 7 июля, агентство Associated Press (AP).
Поиск выживших после обрушения многоэтажного жилого здания в районе Майами достиг 14-го дня, число погибших составило 36, более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, передаëт сегодня, 7 июля, агентство Associated Press (AP).
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