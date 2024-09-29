Лечение рака молочной железы заключается в том, чтобы с двух сторон воздействовать на фермент, который обеспечивает питание опухоли

Исследование, проведенное бразильскими учеными и опубликованное в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, предполагает, что одновременное воздействие на фермент глутаминазу и белок HuR, оба из которых необходимы для прогрессирования опухоли, может быть эффективным при лечении рака молочной железы.
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