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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Лечение рака молочной железы заключается в том, чтобы с двух сторон воздействовать на фермент, который обеспечивает питание опухоли

Исследование, проведенное бразильскими учеными и опубликованное в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, предполагает, что одновременное воздействие на фермент глутаминазу и белок HuR, оба из которых необходимы для прогрессирования опухоли, может быть эффективным при лечении рака молочной железы.

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