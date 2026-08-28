Работу DLSS 5 наглядно показали на видео. Активация уничтожает производительность даже у RTX 5090

Технология должна выйти в этом годуВчера мы имели возможность оценить работу технологии DLSS 5 по нескольким скриншотам, теперь же в Сети появилось целое видео от тех же энтузиастов в той же игре Control.
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