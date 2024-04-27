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У Татьяны Лазаревой* депрессия после отъезда из РФ

У Татьяны Лазаревой* депрессия после отъезда из РФ

Бывшая российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* призналась, что до сих пор находится в состоянии глубокой депрессии, которая охватила ее после отъезда из России.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Вот интересно, а на что она рассчитывала, уезжая из России и радуясь потом разрыву снарядов на территории бывшей Родины?! Ее нисколько не жаль. Получает, что заслужила предательством.
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17 час.
П
Полина
Ублюдочная, тупая и  бухая хабалка!
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8 час.

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