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Экс-футболист «Факела» Касьян скончался в возрасте 37 лет

Экс-футболист «Факела» Касьян скончался в возрасте 37 лет

Бываший нападающий «Факела» Александр Касьян умер 30 августа в 37 лет в результате остановки сердца, сообщает пресс-служба команды.

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