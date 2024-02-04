Карпов: «Зенит» готов обсудить с «Сочи» трансфер Макарчука за €5 млн

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Сочи» Артёму Макарчуку. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сине-бело-голубые готовы обсудить трансфер 28-летнего россиянина за €5 млн.
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