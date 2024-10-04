5 самых продаваемых альбомов метала XXI века

Лидеры продаж тяжелой музыки 2000-х совсем не брутальны, любят их не за это. фото: ai[1] «Hybrid Theory», Linkin ParkНа самом деле не все специалисты включают дебютник Linkin Park в топ продаж, потому что альбом издан в октябре 2000 года.