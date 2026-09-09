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Пронедра

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«Алроса» прогнозирует низкий уровень мировой добычи алмазов в ближайшие годы

«Алроса» прогнозирует низкий уровень мировой добычи алмазов в ближайшие годы

Мировая алмазная отрасль вошла в период устойчивого сокращения добычи. В ближайшие 5-6 лет возвращения к прежним объемам производства, вероятно, не произойдет.

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