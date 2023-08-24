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Коньков о деле Федотова: «Преждевременно говорить, что открыт ящик Пандоры и соглашение с НХЛ порушится»

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

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