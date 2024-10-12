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Крымская газета

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Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

«Люди в чёрном» 16+ 12 октября, СТС, 12:45 С 1968 года на Земле в пределах Манхэттена существует зона для пришельцев-беглецов, а управляют пребыванием этих разношёрстных чудищ (ведь далеко не все из них гуманоиды) так называемые люди в чёрном.

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