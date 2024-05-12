Психологи объяснили, есть ли связь между женским умом и красотой

Не так давно американские учёные порадовали мир новым открытием. Оказывается, красивые женщины, вопреки расхожему мнению об их глупости, на самом деле, наоборот, умнее остальных, менее привлекательных, представительниц слабого пола.
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