Экс-президент Олланд не исключил протестов по типу "желтых жилетов" во Франции

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире RTL не исключил протестов в стране по типу «желтых жилетов» из-за «деликатной ситуации», связанной с ростом цен на топливо.
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