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Маррей о 200-й победе на «Больших шлемах»: «Это было потрясающе»

Он выиграл 6:2, 7:5, 6:3. Британец стал девятым теннисистом, одержавшим 200 побед на «Больших шлемах».

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