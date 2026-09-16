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Пятый канал

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Детство напоказ: когда внимание в соцсетях может стать нагрузкой для ребенка

Детство напоказ: когда внимание в соцсетях может стать нагрузкой для ребенка

Постоянное внимание в социальных сетях может по-разному отражаться на детях. Для одних съемки становятся обычной игрой, а для других — серьезным испытанием.

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