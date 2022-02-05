Тайвань выразил протест из-за признания Россией принципа «одного Китая»

Тайбэй возмущен поддержкой Россией принципа «одного Китая». Об этом говорится на сайте МИД Тайваня. Москва и Пекин по результатам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина приняли совместное заявление, пишет RT.