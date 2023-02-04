Аргументы недели

98 544 подписчика

За сутки в ДНР в результате обстрелов погиб один мирный житель

В штабе обороны Донецкой Народной Республики утром в субботу предоставили информацию о том, что за минувшие сутки один мирный житель погиб при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх