В Live Science сообщили о причине отсутствия детских воспоминаний у людей

Профессора психологии Патрисия Бауэр из Университета Эмори и Нора Ньюкомб из Университета Темпл объяснили, что у людей отсутствуют детские воспоминания, поскольку во время младенчества человек не может объединять получаемую информацию в сложные нейронные структуры.
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