В Live Science сообщили о причине отсутствия детских воспоминаний у людей

Профессора психологии Патрисия Бауэр из Университета Эмори и Нора Ньюкомб из Университета Темпл объяснили, что у людей отсутствуют детские воспоминания, поскольку во время младенчества человек не может объединять получаемую информацию в сложные нейронные структуры.