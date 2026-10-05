www.globallookpress.com/Capt. Emma Quirk/Keystone Press Agency Лидер оппозиционной парламентской партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос заявил, что его политическое объединение проведет проверку военной помощи, отправленной Грецией Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В регионах России...
- Стубб решил наращ...
- Кушнер и Уиткофф ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым