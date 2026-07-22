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В Польше отказали в реабилитации националисту из-за убийства евреев

В Польше отказали в реабилитации националисту из-за убийства евреев

Иск Збигнева Курася о компенсации за репрессии, которые, по его утверждению, он перенес после смерти отца — одного из руководителей «проклятых солдат» (польское антисоветское подполье, существовавшее после 1945 года — прим.

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