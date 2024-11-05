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Intel отложила создание фабрик чипов в Германии на 5 лет — власти теперь не знаю...

Intel отложила создание фабрик чипов в Германии на 5 лет — власти теперь не знаю...

Intel отложила создание фабрик чипов в Германии на 5 лет — власти теперь не знают, что делать с субсидиямиНедавно Intel приняла решение отложить на два года строительство комплекса Intel Fab 29 из двух заводов по производству полупроводников на востоке Германии в Магдебурге.

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