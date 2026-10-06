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Царьград

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Телеведущая получила пожизненный срок за убийство матери

Телеведущая получила пожизненный срок за убийство матери

Суд округа Седжуик в американском штате Канзас приговорил телеведущую Ангелинн Мок к пожизненному заключению за убийство её матери, 80-летней Аниты Аверс.

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