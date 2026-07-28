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Царьград

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Минздрав Кубани ввел угрозу атаки беспилотников в Сочи

Минздрав Кубани ввел угрозу атаки беспилотников в Сочи

Министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о введении угрозы атаки беспилотников в Сочи. Власти определили беспилотную опасность в пределах муниципального образования города, что было отражено в публикации на платформе "Макс".

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