Минздрав Кубани ввел угрозу атаки беспилотников в Сочи

Министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о введении угрозы атаки беспилотников в Сочи. Власти определили беспилотную опасность в пределах муниципального образования города, что было отражено в публикации на платформе "Макс".
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