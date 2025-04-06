Киркоров опоздал с выходом на сцену на концерте из-за просмотра матча с Овечкиным

Народный артист РФ Филипп Киркоров, который принимает участие в юбилейном концерте народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце, рассказал, что немного опоздал с выходом на сцену из-за того….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии