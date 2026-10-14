Женщину унесло потоком воды на затопленной улице Стамбула

Сильный ливень затопил улицы Стамбула, одну женщину унесло потоком воды. Инцидент произошел 14 октября в районе Эсеньюрт, в квартале Хюрриет, сообщает турецкое издание Haberler.
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