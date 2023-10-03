Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Весь мир в труху? Пробный шар… Глава Курчатовского института предложил изменить России политику ядерного сдерживания

Весь мир в труху? Пробный шар… Глава Курчатовского института предложил изменить России политику ядерного сдерживания

России следует провести корректировку основ госполитики России по ядерному сдерживанию и при необходимости возобновить испытания ядерного оружия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Весьма грамотный ответ!
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2 час.
Александр Попов
Надо ПОКАЗАТЬ ПОСЕЙДОНЫ в работе.
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1 час.
виталий глимаков
Надо всем сказать что испытания будут в Калининграде.
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32 мин.

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