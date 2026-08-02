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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай» Слуцкого проиграл 3-й матч китайской лиги подряд. Отрыв от зоны вылета – 4 очка

«Шанхай Шэньхуа» уступил «Ляонин Тежэнь» со счетом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая. Единственный гол команды Леонида Слуцкого забил Сауло Минейро, реализовавший пенальти.

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