В Москве рухнула компания «Кредитор», которую называют «новой МММ». Количество пострадавших исчисляется сотнями, среди них пенсионеры, семьи участников СВО, одинокие мамы с детьми.
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Не капитализм , а воризм.