Жителей Смоленска приглашают на концерт к Дню матери

Концерт, посвящённый самому трогательному празднику, состоится 25 ноября в КДЦ «Губернский». В программе - задушевные песни, зажигательные танцы и трогательные стихи, которые заставят каждого задуматься о том, какое большое место занимают мамы в нашей жизни.
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