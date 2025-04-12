«Армейская смекалка» против высокотехнологичных угроз: как российские бойцы лишили ВСУ трофеев Ирина ВальковаВ условиях современной войны, где технологии играют всё более важную роль, вооружённое противостояние превращается в интеллектуальную дуэль инженеров, программистов и бойцов.