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«Сельта» арендовала Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро

« Сельта » объявила о переходе вратаря Алтая Байындыра из « Манчестер Юнайтед ». Галисийский клуб арендовал 28-летнего голкипера с правом последующего выкупа.

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