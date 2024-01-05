Любови Успенской грозят судом за нарушения авторских прав

Певица Любовь Успенская много лет исполнят песню без разрешения. Наталья Лапина заверила, что уже пыталась решить проблемы с выплатой авторских полюбовно, но Любовь Успенская искать компромисс отказалась.
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