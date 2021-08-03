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National Interest: Россия накажет Украину после открытия Северного потока — 2

National Interest: Россия накажет Украину после открытия Северного потока — 2

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. После открытия газопровода "Северный поток — 2" Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Джон Рюль.

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