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Новый руководитель Пермского военного института Росгвардии прибыл из Калининграда

Новый руководитель Пермского военного института Росгвардии прибыл из Калининграда

Им стал полковник Филипп Сиволапов.Назначен новый директор Пермского военного института Росгвардии. Им стал полковник Филипп Сиволапов, сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Фамилия хороша.
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