Новый руководитель Пермского военного института Росгвардии прибыл из Калининграда

Им стал полковник Филипп Сиволапов.Назначен новый директор Пермского военного института Росгвардии. Им стал полковник Филипп Сиволапов, сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
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