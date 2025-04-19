В силовых структурах заявили о попытках ВСУ удержаться на границе у Олешни

Украинские военные предпринимают попытки удержаться на участке госграницы в окрестностях хутора Олешня Курской области, неся при этом большие потери, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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