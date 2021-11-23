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Предприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого года

Предприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого года

Tesla завершит возведение предприятия, расположенного в Техасе, к 31 декабря текущего года.Новые производственные мощности будут использованы для серийного выпуска Model Y, а позже к ней присоединятся седан Model 3, пикап Cybertruck и грузовик Semi.

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