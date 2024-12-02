Райские ущелья мира

Ущелья образуются, когда река как бы промывает щель в горном массиве. В отличие от каньона в ущелье дно не полностью занято рекой (другую часть дна часто занимает лес), поэтому ущелья нередко выполняют функцию естественного прохода в горах.
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