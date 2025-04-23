SHOT: Пропавшие школьники Валя Корик и Паша Матросов могли быть убиты маньяком

29 января 2007 года школьники возвращались домой, когда к ним подошёл неизвестный, представился «режиссёром из Москвы» и предложил сняться в фильмеШкольники Валя Корик и Паша Матросов, пропавшие 18 лет назад в Псковской области, вероятнее всего, убиты.