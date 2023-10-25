ВВС Украины понесли огромные потери за последние пять дней — Шойгу

Русские войска ПВО сбили более двадцати украинских военных самолётов.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на вооружении русских сил противовоздушной обороны появились новые комплексы, которые помоги резко улучшить эффективность данного рода войск.
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